Ginza Renoir Aktie: Das war abzusehen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Ginza Renoir wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" für Ginza Renoir in diesem Punkt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral. Die Aktie von Ginza Renoir stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ginza Renoir, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Ginza Renoir liegt bei einem Niveau von 40 und führt somit zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,15 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Ginza Renoir-Aktie ein Durchschnitt von 853,9 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 868 JPY (+1,65 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (865,14 JPY) führte zu einem ähnlichen Ergebnis, somit erhält die Ginza Renoir-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält Ginza Renoir somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung sowohl für das Anleger-Sentiment als auch für die technische Analyse.