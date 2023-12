Ginza Renoir Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die technische Analyse der Ginza Renoir-Aktie basiert auf verschiedenen Indikatoren. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 20, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Dies wird als "Gut" bewertet. Bei einer Erweiterung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 42, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI der Ginza Renoir-Aktie als "Gut" bewertet.

Die Analyse des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der GD200 bei 853,97 JPY liegt, während der Aktienkurs bei 869 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +1,76 Prozent und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der GD50 beträgt 865,72 JPY, was einer Abweichung von +0,38 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Ginza Renoir-Aktie ist neutral, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. Auch das Meinungsbild der Anleger in den letzten Tagen war ausgeglichen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich. Daher erhält die Ginza Renoir-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt weist die technische Analyse und das Anleger-Sentiment auf eine neutrale Bewertung der Ginza Renoir-Aktie hin.