Ginza Renoir Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse der Ginza Renoir-Aktie zeigt eine positive Entwicklung im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Mit einer Abweichung von +7,27 Prozent erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 911,74 JPY auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Ginza Renoir-Aktie eine "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.