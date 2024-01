Ginwa Enterprise Aktie: Was wird das noch werden?

Das langfristige Stimmungsbild für die Aktie von Ginwa Enterprise wird sowohl durch die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch durch die Änderung der Stimmung im Internet bestimmt. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ginwa Enterprise zeigt kaum Veränderungen und entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie von Ginwa Enterprise bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In technischer Hinsicht ist die Ginwa Enterprise mit einem Kurs von 7,45 CNH aktuell -2,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -1,72 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ginwa Enterprise liegt bei 62,96, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Ginwa Enterprise in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,38 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 0,38 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,76 Prozent im Branchenvergleich. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,88 Prozent im letzten Jahr, wobei Ginwa Enterprise 13,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.