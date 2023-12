Ginkgo Bioworks Holdings Registered (A) Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Ginkgo Bioworks Holdings":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurde die Aktie von Ginkgo Bioworks intensiv in den sozialen Medien diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch vermehrt mit positiven Themen rund um Ginkgo Bioworks, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs der Ginkgo Bioworks von 1,61 USD eine -1,23-prozentige Entfernung vom GD200 (1,63 USD), was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, steht hingegen bei 1,49 USD, was einem Kursanstieg von +8,05 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Ginkgo Bioworks insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Basierend auf einer Kursprognose von 3,5 USD ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotential von 117,39 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ginkgo Bioworks liegt aktuell bei 8,11 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an und führt zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält das Ginkgo Bioworks-Wertpapier damit überwiegend positive Bewertungen in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die technische Analyse, die Analysteneinschätzung und den Relative-Stärke-Index.