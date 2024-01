Ginkgo Bioworks Holdings Registered (A) Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Ginkgo Bioworks Holdings":

Die technische Analyse der Ginkgo Bioworks-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,65 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,69 USD weicht somit um +2,42 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 1,49 USD, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+13,42 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Ginkgo Bioworks-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung der Ginkgo Bioworks-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind alle 1 Einstufungen "Gut", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ginkgo Bioworks vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben eine mögliche Steigerung um 107,1 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,69 USD) ausgehend, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Ginkgo Bioworks von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Ginkgo Bioworks-Aktie ist überwiegend negativ, wie aus den Kommentaren in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ginkgo Bioworks-Aktie zeigt einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (39,87) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ginkgo Bioworks.