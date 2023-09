Gilead Sciences: Das wahre Kursziel liegt bei 85,20 EUR

Die Aktie von Gilead Sciences wird momentan von Analysten unterschätzt. Diese schätzen das wahre Kurspotenzial um +20,60% vom aktuellen Preis entfernt.

• Am 19.09.2023 stieg der Wert der Gilead Science-Aktie um +0,20%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 85,20 EUR

• Laut Guru-Rating bleibt die Bewertung bei 3,82 unverändert

Am gestrigen Tag war ein Anstieg im Wert der Gilead Science-Aktie am Finanzmarkt zu beobachten (+0,20%). Dieser folgt auf eine schlechte Handelswoche mit einem Verlust von -1,03%. Daher scheint sich aktuell eine pessimistische Haltung am Markt durchzusetzen.

Analysten sind jedoch anderer Meinung und sehen das Potenzial in einer positiveren Zukunft für diese Aktie.

Momentan wird ein mittelfristiges Ziel von 85,20 EUR prognostiziert. Falls dieses Ziel erreicht werden sollte würde sich für...