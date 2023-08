Gilead Sciences: Das wahre Kursziel liegt 19,58% höher als derzeitiger Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Am 1. August 2023 erhöhte sich der Wert der Gilead Sciences Aktie um +0,36%. Insgesamt beträgt die Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Börsenwoche – jedoch -1,00%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Dennoch sind Bankanalysten überzeugt davon, dass das wahre Kursziel von Gilead Sciences bei 82,92 EUR liegt. Wenn sie Recht behalten sollten, würde dies Investoren ein Potenzial von +19,58% bieten. Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und die jüngste Kursentwicklung neutral verlief (mit einem Guru-Rating von nunmehr 3,76), empfehlen immerhin neun Experten den Kauf der Aktie und vier weitere sehen sie als einen “Kauf”. Weitere sechzehn bewerten das Papier mit “halten”, während insgesamt +44,83% aller Analysten optimistisch bleiben.

