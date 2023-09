Gilead Sciences Quartalszahlen: Ausblick auf Umsatzsteigerung trotz pessimistischer Analystenmeinungen

In 41 Tagen werden die Quartalszahlen des in den USA ansässigen Unternehmens Gilead Sciences mit Sitz in Foster City veröffentlicht. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie entwickelt sich die Gilead Sciences Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Gilead Sciences Aktie wird aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 88,30 Mrd. EUR gehandelt und wird in 41 Tagen vor Börseneröffnung ihre Quartalszahlen bekanntgeben. Analysten prognostizieren einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,57 Mrd. EUR, während für das aktuelle Quartal ein Anstieg um +11,10% auf 6,34 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +0,50% steigen und sich auf 1,68 Mrd. EUR belaufen.

Auf Jahressicht sind die Analysten jedoch...