Gilead Sciences: Potenzielles Kursziel von 76,81 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Die Aktie von Gilead Sciences wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 76,81 EUR und könnte damit ein Potential von +5,26% für Investoren eröffnen.

• Gilead Sciences legte am 19.05.2023 um +0,82% zu.

• Das Kurspotenzial beträgt somit rund +5,26%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie eine positive Entwicklung verzeichnen und stieg um +0,60%. Gestern lag das Plus bei +0,82%, was auf eine relativ neutrale Stimmung im Markt schließen lässt.

Derzeit sind neun Analysten überzeugt davon, dass sich ein Kauf der Aktie lohnt. Vier weitere Experten bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch (Kauf). Siebzehn Analysten haben sich neutral positioniert und empfehlen “halten”. Damit ist rund jeder zweite Experte weiterhin...