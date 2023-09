Gilead Sciences: Potenzial von rund 19% auf das Kursziel von 84,28 EUR

Die Aktie von Gilead Sciences wird derzeit nach Ansicht einiger Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 84,28 EUR – eine Steigerung um etwa +19,22% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• Am 01.09.2023 stieg der Wert der Gilead-Sciences-Aktie um +0,22%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,82

• Nach jüngster neutrale Entwicklung mit einem neutralen Trend gibt es unterschiedliche Meinungen bezüglich des Kursziels und der Einschätzung durch Experten.

Am gestrigen Handelstag konnte Gilead Sciences einen Anstieg von +0,22% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch insgesamt ein Rückgang um -0,51%, was eine relativ neutrale Marktstimmung widerspiegelt.

Das Kurspotenzial ist jedoch erheblich höher als das aktuelle Niveau: Im Durchschnitt sehen Bankanalysten ein...