Gilead Sciences: Potenzial von fast 20% - Kursziel bei 83,74 EUR

Die Aktie von Gilead Sciences wurde in den letzten Tagen am Finanzmarkt negativ bewertet und verlor innerhalb einer Handelswoche etwa 5%. Die Experten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 83,74 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von fast +20% entspricht.

• Entwicklung: Am 18.08.2023 mit -0,81%

• Kurspotenzial: Mittelfristiges Ziel bei 83,74 EUR (+19,98%)

• Guru-Rating bleibt gleich bei 3,79

Trotz des aktuellen Trends zeigen sich neun Bankanalysten optimistisch und empfehlen einen starken Kauf der Gilead-Sciences-Aktien. Fünf weitere Analysten setzen das Rating auf “Kauf”. Der größte Teil der Experten (15) stuft die Aktie als neutral ein und vergibt das Urteil “halten”.

Das positive Guru-Rating rundet diese Einschätzung ab und bestätigt den Trend...