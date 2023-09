Gilead Sciences: Potenzial von fast 19%

Die Aktie von Gilead Sciences wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt € 84,72 und würde somit einen Anstieg um +18,95% bedeuten.

• Gilead Sciences stieg am 04.09.2023 um +0,22%

• Mittelfristiges Kursziel für die Aktie liegt bei € 84,72

• Guru-Rating bleibt mit 3,82 unverändert

Gestern legte die Aktie von Gilead Sciences an der Börse um +0,22% zu und verzeichnete damit in den vergangenen fünf Handelstagen eine Veränderung von -1,78%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist demnach relativ pessimistisch.

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung und sehen ein großes Potenzial für Investoren: Im Durchschnitt haben sie das mittelfristige Kursziel auf € 84,72 festgelegt. Dies würde einer Steigerung um fast +19% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive...