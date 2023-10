Gilead Sciences: Potenzial von +22,33% - Kursziel bei 87,07 EUR

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Gilead Sciences ist derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 87,07 EUR und eröffnet somit Investoren ein Potenzial von +22,33%.

• Gestern legte die Aktie um -0,05% zu

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,82

• Optimistisches Rating von +50%

Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt die positive Einschätzung mit einem Wert von 3,82. Von insgesamt 28 Experten empfehlen aktuell neun die Aktie als starken Kauf und fünf als Kauf. Eine neutrale Bewertung geben 14 Experten ab. Insgesamt bleiben dabei jedoch mehr Analysten optimistisch gestimmt.

In den letzten fünf Handelstagen musste Gilead Sciences einen Verlust von -0,32% hinnehmen – eine vergleichsweise stabile Entwicklung am Finanzmarkt in dieser Woche.