Gilead Sciences: Potenzial für Kursanstieg von fast 20% – Zielkurs 85,32 EUR

Die Aktie von Gilead Sciences ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 85,32 EUR und bietet somit ein Potenzial für einen Anstieg um +19,60%.

• Gilead Sciences legte gestern um +0,31% zu

• Guru-Rating von Gilead Sciences bleibt unverändert bei 3,77

In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -3,14%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten beträgt das Mittelziel aktuell 85,32 EUR. Neun Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und fünf weitere sind optimistisch eingestellt. Die Mehrheit von 16 Experten bewertet sie neutral.

Das positive Votum der meisten Analysten wird ergänzt durch das unveränderte Guru-Rating in Höhe von 3,77.