Gilead Sciences: Potenzial für Kursanstieg - Ziel von 85,05 EUR

Analysten sehen das wahre Potenzial der Gilead-Sciences-Aktie aktuell nicht ausgeschöpft. Das Kursziel liegt bei 85,05 EUR und damit um +16,63 % höher als derzeit.

• Am 12.06.2023 erzielte Gilead Sciences eine Steigerung von +0,29 %

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Gilead Sciences um +0,29 % zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend von insgesamt +2,82 %. Die Stimmung an der Börse ist daher momentan eher optimistisch.

Die Bankanalysten sind sich einig: Ein mittelfristiges Kursziel ergibt sich bei einem Wert von 85,05 EUR für die Aktie von Gilead Sciences. Sollten sie mit ihrer Einschätzung Recht behalten, bietet sich Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +16,63 %. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach...