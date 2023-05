Gilead Sciences: Potenzial für Anleger - Kursziel bei 84,64 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Die aktuelle Bewertung der Gilead Sciences Aktie wird von Analysten als unzureichend angesehen. Das tatsächliche Kursziel liegt um +16,45% über dem aktuellen Niveau.

• Gilead Sciences: Am 23.05.2023 mit +0,03%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 84,64 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,77

Am vergangenen Handelstag legte die Gilead Sciences Aktie am Finanzmarkt um +0,03% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -0,21%. Derzeit ist die Stimmung im Markt relativ neutral.

Das Mittelfrist-Kursziel von Gilead Sciences beträgt laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten 84,64 EUR. Somit eröffnet sich ein Potenzial für Investoren in Höhe von +16,45%, sofern die Prognosen eintreffen sollten. Einige Analysten teilen jedoch nicht diese Optimismus aufgrund des neutralen Trends...