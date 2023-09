Gilead Sciences: Kursziel von 85,18 EUR erwartet

Laut Analysten ist die Aktie von Gilead Sciences derzeit unterbewertet und das wahre Kursziel liegt bei 85,18 EUR mit einem Potenzial von +21,66%. In den vergangenen fünf Handelstagen fiel der Wert um -3,28%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

• Am 06.09.2023 hat Gilead Sciences einen Rückgang von -0,06% verzeichnet

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,82

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +50%

Laut Durchschnittswert haben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel bei 85,18 EUR festgelegt. Neun Experten stufen die Aktie als stark kaufenswert ein, während fünf weitere sie als kaufenswert bewerten. Zudem haben sich vierzehn Experte neutral positioniert und empfehlen “halten”. Im Rahmen des bewährten Trend-Indikators Guru-Rating wurde zuvor “Guru-Rating ALT” erreicht.