Gilead Sciences: Kursziel von 82,74 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Die Aktie von Gilead Sciences hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und verzeichnet ein Minus von -4,81%. Am gestrigen Tag sank der Kurs um weitere -0,55%, was darauf hindeutet, dass der Markt pessimistisch ist. Doch die Bankanalysten sind optimistischer.

Das mittelfristige Kursziel für Gilead Sciences liegt bei 82,74 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +19,04%. Diese Einschätzung teilen allerdings nicht alle Experten aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Dennoch empfehlen neun Analysten den Kauf der Aktie und vier setzen das Rating “Kauf”. Sechszehn weitere Experten vergeben die Bewertung “halten”, was bedeutet, dass insgesamt 44% aller Analysten immer noch optimistisch sind. Das Guru-Rating bleibt...