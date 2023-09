Gilead Sciences: Kursziel bei 85,20 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Gilead Sciences wird derzeit nicht angemessen bewertet und bietet Investoren ein Kurspotenzial von +19,06%, wenn das mittelfristige Kursziel von 85,20 EUR erreicht wird. Auch wenn die jüngste positive Entwicklung den Optimismus stärkt, sind nicht alle Analysten überzeugt.

• Gilead Sciences: Am 13.09.2023 mit -0,38%

• Mittelfristiges Kursziel bei 85,20 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil auf 3,82

Am letzten Handelstag verzeichnete Gilead Sciences einen Rückgang um -0,38%. Insgesamt zeigt sich jedoch eine positive Tendenz in den letzten fünf Handelstagen (+3,38%). Die Stimmung am Markt ist momentan optimistisch.

Durchschnittlich empfehlen neun Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und weitere fünf Experten platzieren sie im Kaufbereich. Vierzehn Analysten haben eine neutrale Meinung darüber und sprechen eine...