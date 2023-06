Gilead Sciences: Kursziel bei 84,75 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Gilead Sciences derzeit falsch bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +17,32% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 09.06.2023 verzeichnete Gilead Sciences einen Rückgang von -0,65%

• Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen beträgt 84,75 EUR

• Der Guru-Rating-Wert für Gilead Sciences bleibt unverändert bei 3,76

Am gestrigen Tag hatte Gilead Sciences an den Finanzmärkten einen Verlust von -0,65% zu verzeichnen. Insgesamt ergibt sich über fünf Handelstage eine positive Entwicklung in Höhe von +0,21%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ neutral zu sein.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 84,75 EUR hat. Wenn diese Einschätzung zutrifft, würde dies Investoren ein Potenzial auf Gewinne in Höhe von +17,32%...