Gilead Sciences: Kurspotenzial von +18,61% - Analystenmeinungen

Die Aktie von Gilead Sciences wurde nach Ansicht einiger Analysten derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 85,20 EUR und bietet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +18,61%. Am gestrigen Tag konnte Gilead Sciences am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +1,37% verzeichnen und die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage summieren sich auf insgesamt +2,50%.

Das Rating “Kauf” wird derzeit von 14 Experten vergeben. Optimistisch sind demnach 9 Analysten mit einer Einschätzung als starker Kauf und weitere 5 sehen das Potenzial für einen Kauf. Eine neutrale Bewertung wird von den restlichen 14 Experten vergeben.

Insgesamt beträgt somit der Anteil der optimistischen Analysten etwa +50,00%. Der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 3,82 unverändert...