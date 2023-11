Gilead Sciences: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg in 85 Tagen - Prognosen und Aktienentwicklung

In 85 Tagen wird das Unternehmen Gilead Sciences aus Foster City, USA seine Quartalszahlen für das 4. Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Gilead Sciences Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen steht kurz bevor – nur noch 85 Tage. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt derzeit bei 87,56 Mrd. EUR und die Investoren sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass ein deutlicher Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum letzten Quartal zu erwarten ist. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Gilead Sciences noch 6,88 Mrd. EUR und nun wird mit einem Anstieg von +63,43 Prozent auf 11,25 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll sich verbessern und voraussichtlich um +87,34% auf 2,86 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahresbasis sind die Prognosen der Analysten eher optimistisch. Der Umsatz wird voraussichtlich um +63,43 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +87,34 Prozent auf insgesamt 7,81 Mrd. EUR anwachsen.Es bleibt abzuwarten inwieweit diese Prognose eintreffen kann.Der positive Trend beim Gewinn setzt sich fort und erwartet einen Anstieg von +87,34% im Vergleich zum Vorjahr (4,17 Mrd. EUR). Pro Aktie bedeutet das einen Gewinn von 6,67 EUR auf Jahresbasis.

Aktionäre zeigen bereits im Vorfeld Interesse an den erwarteten Quartalszahlen. Innerhalb der letzten 30 Tage hat sich der Kurs bereits um +9,17% verändert.

Die Analysten schätzen den Einfluss auf den Aktienkurs wie folgt ein: Auf einen Zeitraum von 12 Monaten gesehen, wird der Kurs voraussichtlich 84,82 EUR erreichen – was einem Gewinn von +11,58% entspricht. Investoren, die jetzt einsteigen möchten, könnten basierend auf den Expertenschätzungen innerhalb eines Jahres mit einem Gewinn von +11,58% rechnen.

Gemäß der Charttechnik zeigt sich beim Kurstrend von Gilead Sciences eine deutlich positive Entwicklung und der Gleitende Durchschnitt von 50 bietet keinen Widerstand.

Es bleibt spannend zu sehen, ob sich die Erwartungen der Analysten bezüglich Umsatz und Gewinn bewahrheiten werden. Die aktuellen Prognosen deuten jedoch darauf hin, dass Aktionäre mit positiven Entwicklungen rechnen können.

