Gilead Sciences: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 81,39 EUR

Die Aktie von Gilead Sciences wird nach Ansicht von Finanzexperten derzeit unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +17,94% höher als der aktuelle Wert.

• Am 17.07.2023 legte die Aktie um +0,38% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 81,39 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,76

Am gestrigen Handelstag konnte Gilead Sciences eine positive Entwicklung von +0,38% verzeichnen und steigerte damit den Wert in den letzten fünf Tagen auf insgesamt +1,79%. Die Stimmung am Markt scheint daher momentan vergleichsweise optimistisch zu sein.

Obwohl nicht alle Experten mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten, liegt das aktuelle Kurspotenzial laut Durchschnittsberechnungen der Bankanalysten bei rund 17%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des positiven Trends der jüngsten...