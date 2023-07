Gilead Sciences: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 81,36 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Die Aktie von Gilead Sciences wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 81,36 EUR und bietet Investoren damit ein Potenzial von +18,38%. Die positive Stimmung am Markt zeigt sich auch in einer Kursentwicklung von +0,63% am 14.07.2023 sowie einem Wochenplus von insgesamt +1,98%.

• Gilead Sciences verzeichnete am 14.07.2023 einen Anstieg um +0,63%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 81,36 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bestehen mit einer Bewertung von 3,76

Von den insgesamt 29 Bankanalysten empfehlen aktuell neun die Aktie als starken Kauf und vier weitere setzen auf “Kauf”. Eine neutrale Haltung vertreten hingegen sechzehn Experten mit der Empfehlung “halten”. Somit sind immerhin knapp die Hälfte aller Analysten (44,83%) optimistisch gestimmt.

