Gilead Sciences: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 82,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Die Aktie von Gilead Sciences hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und stieg um +4,38%. Am gestrigen Tag betrug die Kursentwicklung immerhin +0,40%, was auf ein relativ optimistisches Marktverhalten hindeutet.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 82,01 EUR liegt. Das bedeutet ein mögliches Kurspotenzial von +14,41% im Vergleich zum aktuellen Handelskurs. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen acht Bankanalysten den Kauf der Aktie und weitere fünf Experten bewerten sie als “Kauf”. Sechzehn weitere haben sich weitgehend neutral positioniert mit einer Bewertung als “Halten”. Insgesamt beträgt der Anteil der Analysten mit optimistischer Aussicht zurzeit...