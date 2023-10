Gilead Sciences: Analysten sehen Kursziel von 86,42 EUR

Die Aktie von Gilead Sciences wird nach Ansicht der Experten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 86,42 EUR und würde somit eine Steigerung um +21,94% vom aktuellen Wert bedeuten.

• Am 29.09.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,64%

• Das durchschnittliche Guru-Rating für Gilead Sciences liegt bei 3,82

• Positives Potenzial mit einem Anteil optimistischer Analysten von +50%

Am Dienstag fiel der Kurs der Gilead-Sciences-Aktien an den Finanzmärkten um -0,64%. Insgesamt betrug das Wachstum in den letzten fünf Handelstagen jedoch +0,15%, was auf eine relativ neutrale Stimmung im Markt hindeutet.

Obwohl einige Analysten nicht mit dieser Entwicklung gerechnet hatten, bleibt die Stimmung überwiegend positiv. Laut Meinungsexperten liegt das mittelfristige Ziel des Unternehmens bei...