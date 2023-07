Gilead Sciences: Analysten sehen Kursziel bei 82,13 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Die Aktie von Gilead Sciences wurde laut Bankanalysten bisher nicht richtig bewertet. Das wahre mittelfristige Kursziel liegt bei 82,13 EUR, was einem Potenzial von +13,32% entspricht. Die jüngste positive Kursentwicklung und das Guru-Rating bestätigen diese Einschätzung.

• Gilead Sciences: Am 21.07.2023 mit +0,88%

• Mittelfristiges Kursziel von 82,13 EUR (+13,32%)

• Optimistisches Guru-Rating von 3,76



Am Finanzmarkt konnte die Aktie von Gilead Sciences gestern ein Plus von +0,88% verbuchen und erreichte damit eine positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen mit einem Anstieg um +4,08%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Während neun Analysten die Aktie als starken Kauf einschätzen und vier weitere sie zum Kauf empfehlen (optimistische Gesamtbewertung: +44,83%), positionieren sich...