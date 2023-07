Gilead Sciences: Analysten sehen Kurspotenzial von +22,80% - Zielkurs bei 83,36 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Die Aktie von Gilead Sciences schloss gestern an der Börse mit einem Rückgang von -0,01%. In den vergangenen fünf Handelstagen verlor sie insgesamt -3,01%, was auf eine derzeit pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 83,36 EUR und bietet damit ein Potenzial von +22,80%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Von insgesamt 29 Analysteneinschätzungen empfehlen 9 einen Kauf der Aktie. Weitere 4 bewerten sie als “Kauf”. Die Mehrheit (16) stuft Gilead Sciences als “halten” ein. Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,76 stabil.

Dennoch zeigt sich eine optimistische Tendenz bei fast jeder zweiten Analyseeinschätzung...