Gilead Sciences: Analysten sehen Kurspotenzial von 18,79% - Kursziel bei 85,43 EUR

Die Aktie von Gilead Sciences wird derzeit nach Ansicht der Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 85,43 EUR und bietet damit ein Potenzial von +18,79% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Gilead Sciences: Am 29.05.2023 mit einer Entwicklung von 0,00%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,77

Am gestrigen Tag gab es keine Veränderung des Aktienkurses. In den vergangenen fünf Handelstagen musste die Aktie jedoch einen Verlust in Höhe von -1,89% hinnehmen. Dies lässt den Markt eher pessimistisch erscheinen.

Während einige Experten diese Entwicklung anscheinend erwartet haben dürften, sind sich die meisten Bankanalysten sicher: Die aktuelle Bewertung spiegelt das Potenzial des Unternehmens nicht wider.

Konkret empfehlen neun Analysten den Kauf der Gilead-Sciences-Aktie und weitere fünf sprechen sich...