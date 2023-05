Gilead Sciences: Analysten sehen Kurspotenzial von +13,78% - Ziel bei 82,34 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Die Aktie von Gilead Sciences ist aktuell unterbewertet und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +13,78%. Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt bei 82,34 EUR.

• Am 05.05.2023 stieg die Aktie um +1,51%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt 42,86%

In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -2,42%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist. Dennoch bleiben neun Analysten weiterhin überzeugt und empfehlen die Aktie als starken Kauf. Acht weitere Experten bewerten das Papier positiv mit dem Rating “Kauf”. Eine neutrale Einschätzung geben hingegen 15 Analysten ab.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt mit einem Wert von 3,75 ebenfalls eine positive Aussicht für Gilead Sciences...