Gilead Sciences: Analysten geben Kursziel von 85,05 EUR aus

Die Aktie des Pharmaunternehmens Gilead Sciences wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 85,05 EUR und bietet den Investoren ein Potenzial von +17,47%.

Am gestrigen Handelstag sank die Gilead-Sciences-Aktie um -0,09%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Anstieg von +2,25% verzeichnet werden. Die Mehrheit der Bankanalysten sieht in dem Unternehmen eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit.

Konkret sprechen sich neun Analysten für einen Kauf aus und vier weitere sehen das Unternehmen optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Sechzehn Experten bewerten die Aktie neutral mit “halten”. Damit sind insgesamt +44,83% der Analysten noch immer positiv gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76 und bestätigt somit die positive Einschätzung der meisten...