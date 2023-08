Gilead Sciences – Aktienanalyse: Kursziel bei 84,72 EUR?

Die Aktie von Gilead Sciences wird gegenwärtig von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 84,72 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, eröffnet sich den Investoren ein maximales Potenzial in Höhe von +18,89%.

• Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs um +0,69%

• Guru-Rating unverändert bei 3,82

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Gilead Sciences eine positive Entwicklung um +0,69%. Insgesamt erzielt die Aktie damit in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,21%. Diese Tendenz stimmt den Markt augenscheinlich relativ optimistisch.

Obwohl einige Experten positiv gestimmt sind und neun Analysten die Aktie als „starken Kauf“ empfehlen sowie fünf weitere mit dem Rating „Kauf“ bewerten; bleiben andere zurückhaltender: Vierzehn Experten positionieren sich neutral und geben das Urteil...