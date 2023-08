Gilead Sciences: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 82,92 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Die Analysten sind sich einig: Die Gilead Sciences Aktie ist derzeit nicht ihrem wahren Wert entsprechend bewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 82,92 EUR und somit etwa +19,65% über dem aktuellen Niveau.

• Am 04.08.2023 legte die Aktie um +1,11% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating beträgt nun 3,76 von zuvor ebenfalls 3,76

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Gilead Sciences eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von lediglich +0,30%. Doch trotz dieser eher unspektakulären Performance bleiben Bankanalysten optimistisch in Bezug auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Aktuell empfehlen neun Experten den Kauf der Aktie und weitere vier setzen auf eine “Kauf”-Einschätzung. Fast neutral positionierten sich hingegen sechzehn Analysten mit ihrer Bewertung “halten”. Insgesamt bewerten...