Gilead Sciences: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 86,62 EUR

Die Aktie von Gilead Sciences ist nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das Kurspotenzial beträgt +23,28% vom aktuellen Wert.

• Gilead Sciences verzeichnet am 09.10.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,83%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel liegt bei 86,62 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil mit einem Wert von 3,82

Der gestrige Handelstag brachte für die Aktie des Biotech-Unternehmens Gilead Sciences einen Verlust in Höhe von -0,83%. In den vergangenen fünf Tagen konnte jedoch ein Zuwachs in Höhe von +1,16% erzielt werden. Der Markt scheint also weiterhin relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Experten diesen Trend vorhergesagt haben könnten, sind sie sich einig darüber, dass die Stimmung gegenüber dem Unternehmen positiv ist.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Gilead Sciences...