Gilead Sciences Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Gilead Sciences-Aktie wurde von insgesamt 10 Analysten bewertet, wobei 2 Einstufungen als "Gut", 7 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Gilead Sciences. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 86,56 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 8,87 Prozent vom letzten Schlusskurs (79,5 USD) steigen könnte. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" seitens der Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gilead Sciences-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 78,26 USD liegt, was nahe am letzten Schlusskurs (79,5 USD) liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gilead Sciences mit einem Wert von 13,5 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Biotechnologie, was auf eine Unterbewertung hinweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Gilead Sciences ergibt sich ein RSI von 41,6 Punkten auf 7-Tage-Basis und 41,8 Punkten auf 25-Tage-Basis, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Insgesamt erhält das Gilead Sciences-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in den verschiedenen Analysen.