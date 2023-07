Gilead Sciences: Aktie mit Kurspotenzial - 82,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Die derzeitige Bewertung der Gilead Sciences-Aktie scheint nicht gerechtfertigt. Laut Analysten liegt das wahre Kursziel um +14,70% über dem aktuellen Preis.

• Am 24.07.2023 verzeichnete die Aktie von Gilead Sciences eine Verlustentwicklung von -1,20%

• Das mittelfristige Kursziel für die Gilead Sciences-Aktie beträgt 82,12 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76

Gestern fiel der Wert von Gilead Science an den Finanzmärkten um -1,20%. Insgesamt stieg er jedoch in den letzten fünf Handelstagen um +1,85%, was auf ein relativ optimistisches Marktumfeld hindeutet.

Es stellt sich allerdings die Frage: Hatten Bankanalysten diese Entwicklung vorausgesehen? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktien von Gilead Science beläuft sich gegenwärtig auf 82,12 EUR. Einem...