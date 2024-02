Gilead Sciences Aktie: Der Knaller!

Der Aktienkurs von Gilead Sciences hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,76 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -10,03 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Gilead Sciences eine Underperformance von -1,74 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,05 Prozent im vergangenen Jahr, wobei Gilead Sciences 5,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie von Gilead Sciences in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung gilt die Aktie von Gilead Sciences als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 12,18 insgesamt 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie", der 101,34 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Analysten bewerten die Aktie von Gilead Sciences auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 5 Neutral, 1 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 82,83 USD, was einer Erwartung in Höhe von 15,72 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite von Gilead Sciences liegt bei 4,18 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.