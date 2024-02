Gilead Sciences Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Gilead Sciences verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,76 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 5,08 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Biotechnologie-Branche beträgt -11,69 Prozent, und Gilead Sciences liegt aktuell 0,07 Prozent darunter. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Gilead Sciences liegt bei 74,47 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beträgt 65,28, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating aufgrund dieser Kennzahl.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 12,18 und ist damit 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gilead Sciences aktuell bei 77,77 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 73,53 USD liegt, was zu einer negativen Abweichung von -5,45 Prozent führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 80,33 USD, was zu einer Abweichung von -8,47 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.