Gildan Activewear Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Gildan Activewear Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 41,99 CAD, während der aktuelle Kurs bei 43,82 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von +4,36 Prozent zum GD200 und zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 45,5 CAD, was einen Abstand von -3,69 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Gildan Activewear mit 2,53 % eine höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (1,24 %) auf, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Die langfristige Meinung der Analysten bewertet die Gildan Activewear-Aktie insgesamt als "Gut", mit 4 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 43,5 CAD, was zu einer erwarteten Performance von -0,73 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt, basierend auf positiven Themen und 6 Gut-Signalen in den sozialen Medien.

Insgesamt erhält die Gildan Activewear-Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.