Gildan Activewear Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Aktie der Gildan Activewear wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 4 Einstufungen waren 4 Gut und 0 Schlecht, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Kurzfristig betrachtet gab es innerhalb eines Monats 1 Gut und 0 Schlecht-Einschätzungen, was zu einer aktuellen Bewertung als "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 43,5 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 45,64 CAD liegt, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -4,69 Prozent und der Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine Einschätzung als "Gut" für die Aktie der Gildan Activewear.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Gildan Activewear. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.

Die Dividendenrendite der Gildan Activewear liegt derzeit bei 2,35 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,29 % für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,11 Prozent erzielt, was 24,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie mit einer Rendite von 28,89 Prozent über dem mittleren jährlichen Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.