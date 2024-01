Gildan Activewear Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Gildan Activewear als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gildan Activewear-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 85,53, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 64,23, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength Indikators ist daher "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist die Gildan Activewear eine Dividendenrendite von 2,53 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,29 Prozent. Demnach erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Gildan Activewear von 43,23 CAD mit +2,93 Prozent Entfernung vom GD200 (42 CAD) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 45,56 CAD auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -5,11 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Gildan Activewear-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Gildan Activewear-Aktie abgegeben, wobei 4 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine Analystenupdates zu Gildan Activewear aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 43,5 CAD, was ein Aufwärtspotential von 0,62 Prozent darstellt, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 43,23 CAD. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Gildan Activewear-Aktie somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.