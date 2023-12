Gildan Activewear Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt dominierten positive Themen die Diskussion an acht Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Gildan Activewear gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen. Es gab 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal), was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich dadurch eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Gildan Activewear abgegeben haben, sehen die Situation insgesamt positiv. Es liegen 4 Kaufempfehlungen, 0 neutrale, und 0 negative Empfehlungen vor. Es gab keine neuen Analystenupdates für Gildan Activewear im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Gildan Activewear beträgt 43,5 CAD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -5,5 Prozent fallen wird, da der Kurs zuletzt bei 46,03 CAD notierte. Daher wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Gildan Activewear in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,04 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -16,39 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,43 Prozent im Branchenvergleich für Gildan Activewear. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Gildan Activewear mit 34,01 Prozent über dem Durchschnittswert von -7,97 Prozent. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Gildan Activewear liegt der 7-Tage-RSI bei 64,21, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 54,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Gildan Activewear in diesem Punkt unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung.