Die Gilat Satellite Networks-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Aktienanalyse der Gilat Satellite Networks ergibt, dass Analysten die Aktie langfristig als "Gut"-Titel einschätzen. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7 USD, was einer Erwartung von 21,53 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 5,76 USD liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Gilat Satellite Networks vorwiegend positive Themen diskutiert. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Gilat Satellite Networks derzeit -7,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Bezogen auf die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -4 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gilat Satellite Networks aktuell mit einem Wert von 79,45 überkauft ist, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung "Schlecht".