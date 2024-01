Gilat Satellite Networks Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse der Gilat Satellite Networks-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,11 USD um 2,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 5,98 USD abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (6,19 USD) weist mit einer Abweichung von -1,29 Prozent eine ähnliche Bewertung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben die Gilat Satellite Networks-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 7 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 14,57 Prozent und somit eine erneute Einschätzung von "Gut" ergibt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke rund um die Gilat Satellite Networks-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren haben, weshalb sie mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment deutet darauf hin, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Gilat Satellite Networks-Aktie geäußert wurden. Allerdings war in den vergangenen Tagen weder ein starkes positives noch negatives Interesse an dem Unternehmen zu verzeichnen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".