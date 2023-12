Gigaset Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Gigaset notiert derzeit bei 0,028 EUR, was einem Minus von 6,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -90,67 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung für die beiden Zeiträume.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Gigaset eine Rendite von -87,81 Prozent, was mehr als 89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,66 Prozent, wobei Gigaset mit 79,15 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Gigaset diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Gigaset, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Gigaset als überbewertet, da das KGV mit 116,09 insgesamt 135 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommunikationsausrüstung" von 49,38. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".