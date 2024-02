Gigaset Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Gigaset diskutiert und dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Gigaset, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Gigaset zeigt sich eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum negativ zugenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) ist Gigaset aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 116,09, was einem Abstand von 108 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,79 entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Gigaset im vergangenen Jahr eine Rendite von -87,13 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Unterperformance von 89,26 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -5,44 Prozent, und Gigaset liegt aktuell 81,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.