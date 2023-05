Gigaset Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Gigaset, die im Segment "Kommunikationsausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.05.2023, 19:16 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 0.318 EUR.

Unsere Analysten haben Gigaset nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Gigaset erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 13,75 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -22,23 Prozent im Branchenvergleich für Gigaset bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,75 Prozent im letzten Jahr. Gigaset lag 30,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Gigaset-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,25 EUR. Der letzte Schlusskurs (0.318 EUR) weicht somit +27,2 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (0,31 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,58 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Gigaset-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Gigaset-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Gigaset beträgt das aktuelle KGV 116,09. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 57,19. Gigaset ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.