Gigaset-Aktie: Neues Gigaset Smartphone macht das Leben LITE!

Das Gigaset GS5 LITE ist das neueste Smartphone 'Made in Germany' von Gigaset - mit einem hellen und großen HD-Display, einem austauschbaren Akku mit großer Ausdauer, Gesichtserkennung und NFC für bargeldloses Bezahlen. Was das LITE ausmacht, ist vor allem der Preis: Im direkten Vergleich mit dem Gigaset GS5 lassen sich bei einer Neuanschaffung fast 20 Prozent sparen. In der LITE-Version… Hier weiterlesen