Gigaset Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Gigaset-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren neutral bewertet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,3 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,029 EUR deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,03 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls neutral, ohne klare positive oder negative Trends in den Diskussionen der letzten Wochen. Im Branchenvergleich hat die Gigaset-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 79,36 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie um 88,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Signal, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Gigaset-Aktie auf Basis der technischen Analyse.